Расчленённое тело мужчины без головы обнаружено в Новой Москве

В столичном поселении Сосенское найдены части тела неизвестного мужчины, его личность и обстоятельства трагедии устанавливаются. Об этом агентству "Москва" сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Примерно в 13:22 20 января 2023 года на участке местности, расположенном по адресу Москва, поселение Сосенское, примерно в 30–40 метров к северо-востоку от Филатовского шоссе, обнаружены части тела мужчины, личность которого не установлена", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, среди жутких находок нижние конечности, область таза, позвоночный столб с частичными остатками мышечных отслоений. Головы нет.