Раскрыта схема Минобороны Украины по хищению выделенных на провизию для ВСУ средств

Сотрудники Минобороны Украины разворовывают деньги, направляемые на обеспечение ВСУ провизией. Об этом сообщают киевские журналисты, указывая на многократно завышенные цены на продукты для армии.

"Тыловые крысы Минобороны... "пилят" на продовольствии для Вооружённых сил Украины больше, чем при мирной жизни", — с таким заголовком вышла статья в "Зеркале недели".

Неназванный источник передал изданию договор между украинским Минобороны и фирмой "Актив Компани" об оказании услуг по организации питания тыловых военных подразделений ВСУ в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях на 2023 год. Сумма контракта превышает 371 миллион долларов.

При этом указанные в документе цены завышены в 2–3 раза по сравнению с рыночными. Источник добавил, что высокую стоимость нельзя оправдать даже затратами на доставку, ведь речь не идёт о прифронтовых дислокациях ВСУ. Также вместо традиционных овощей, круп, макарон в договоре фигурируют охлаждённые осетры.

Украинские журналисты уверены, что Минобороны подписало контракт с "фирмой-прокладкой", чей уставной капитал едва дотягивает до 27 долларов, которая уже фигурировала в следственном деле из-за отсутствия реальных поставок и неподачи деклараций в налоговую. Издание подчёркивает, что военное положение позволяет госорганам не публиковать данные о госзакупках, а значит, легче стало скрывать воровство из бюджета.