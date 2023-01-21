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21 января, 15:58

Антидепрессанты оказались опасны для пациентов с больным сердцем

Учёные: Антидепрессанты могут повреждать митральный клапан сердца

Для некоторых людей приём антидепрессантов является необходимым для лечения тех или иных заболеваний, но не на всех эти препараты влияют одинаково. Как сказано в материале научного журнала Science Translational Medicine, они могут нанести вред пациентам с тяжёлым заболеванием сердца — дегенерацией митрального клапана.

Как напомнили авторы материала, лишь благодаря ритмичному сокращению камер сердца и бесперебойной работе его клапанов возможно точное повторение сердечного цикла с каждым ударом пульса. Что касается митрального клапана, то его задача — пропускать кровь из левого предсердия в левый желудочек.

Вместе с тем многие люди часто встречаются с его врождённой или приобретённой патологией, когда из-за деформации клапана часть крови просачивается в обратном направлении. Для анализа учёные отобрали именно таких людей (более девяти тысяч человек) и давали им препараты. Выяснилось, что антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС, или SSRI) усугубляют дегенерацию митрального клапана.

А у здоровых мышей, которые получали большие дозы СИОЗС, уплотнились створки митрального клапана. По данным учёных, негативный эффект наблюдался только для высоких доз препарата.

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Shutterstock

Оксана Попова

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