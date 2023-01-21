СБУ прикрыла ещё четыре маршрута бегства уклонистов с Украины

СБУ ликвидировала четыре канала по переправке мужчин призывного возраста за границу. Задержания причастных к незаконным схемам проходили в Николаевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины.









"Служба безопасности заблокировала четыре канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате многоэтапных следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины задержаны организаторы нелегальных "трафиков", — уточнила пресс-служба СБУ.











Стоила такая услуга уклонистам от двух до шести тысяч долларов в зависимости от срочности и удалённости региона. Что касается практикуемых схем, то в Хмельницкой области выезжающих оформляли как перевозчиков гуманитарной помощи, а в Одесской области граждане Молдавии подделывали в загранпаспортах клиентов отметки о пребывании на консульском учёте в сопредельном государстве.

В то же время в Николаевской области исполнители изготавливали поддельные свидетельства о рождении, а в Ровенской области клиентам предлагали выехать в ЕС в качестве дальнобойщиков-международников. На данный момент украинские правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений.