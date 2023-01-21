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21 января, 16:15
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СБУ прикрыла ещё четыре маршрута бегства уклонистов с Украины

СБУ: В четырёх областях Украины ликвидировали каналы по переправке уклонистов за границу

<p>Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Обложка Telegram / Служба безопасности Украины</p>

Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Обложка Telegram / Служба безопасности Украины

СБУ ликвидировала четыре канала по переправке мужчин призывного возраста за границу. Задержания причастных к незаконным схемам проходили в Николаевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины.

  • Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
  • Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
  • Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
  • Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины

Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины

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"Служба безопасности заблокировала четыре канала незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. В результате многоэтапных следственно-оперативных действий в нескольких областях Украины задержаны организаторы нелегальных "трафиков", уточнила пресс-служба СБУ.

  • Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
  • Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
  • Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
  • Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
  • Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины
    Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины

Задержание организаторов переправки уклонистов сотрудниками СБУ. Фото Telegram / Служба безопасности Украины

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Стоила такая услуга уклонистам от двух до шести тысяч долларов в зависимости от срочности и удалённости региона. Что касается практикуемых схем, то в Хмельницкой области выезжающих оформляли как перевозчиков гуманитарной помощи, а в Одесской области граждане Молдавии подделывали в загранпаспортах клиентов отметки о пребывании на консульском учёте в сопредельном государстве.

В то же время в Николаевской области исполнители изготавливали поддельные свидетельства о рождении, а в Ровенской области клиентам предлагали выехать в ЕС в качестве дальнобойщиков-международников. На данный момент украинские правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений.

Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов

Погранслужба Украины ежедневно задерживает до 30 уклонистов

В конце декабря МВД Украины отчиталось о задержании на украино-молдавской границе группы уклонистов, собиравшихся нелегально перебраться в сопредельное государство. Они были найдены во время досмотра автомобиля, который вёл одессит. Теперь ему может грозить до девяти лет заключения.

Матвей Константинов

Комментарий

1
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Евгений Геннадьевичвчера в 04:23

Сказано в утиль - значит в утиль

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