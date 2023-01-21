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21 января, 16:03
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Четыре пакета с человеческими останками нашли в частной бане в Ленобласти

В частной бане в Ленинградской области найдены части мужского тела в четырёх пакетах, сообщает ГСУ СКР по Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"21 января 2023 года в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожске Ленинградской области, обнаружены отчленённые фрагменты тела в четырёх пакетах", уточнили в ведомстве.

На месте трагедии работают следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты, а также полицейские и эксперты. Областная прокуратура взяла на контроль ход расследования.

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Похожую жуткую находку ранее сегодня сделали в столичном поселении Сосенское. Там нашли расчленённое тело мужчины без головы. Последнее затрудняет установление личности погибшего.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Татьяна Миссуми

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