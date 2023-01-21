Четыре пакета с человеческими останками нашли в частной бане в Ленобласти

В частной бане в Ленинградской области найдены части мужского тела в четырёх пакетах, сообщает ГСУ СКР по Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"21 января 2023 года в бане, расположенной на территории частного дома в городе Всеволожске Ленинградской области, обнаружены отчленённые фрагменты тела в четырёх пакетах", — уточнили в ведомстве.

На месте трагедии работают следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты, а также полицейские и эксперты. Областная прокуратура взяла на контроль ход расследования.