Каррера ответил на вопрос о нападках в Европе за работу в "Спартаке"
Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера: Европейцы никогда не осуждали меня за работу в РФ
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос, подвергался ли он осуждению в Европе из-за работы в России. Об этом эксперт рассказал в интервью "Спорт Экспрессу".
"Европейцы меня никогда не осуждали за работу в России, в "Спартаке", — утверждает Каррера.
Он был главным тренером московского "Спартака" с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный футбольный клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка РФ.
Ранее легенду футбола Андрея Шевченко обвинили в поддержке России. Он уже попадал под критику местных фанатов: ему вспоминали и короткую личную беседу с будущим президентом РФ после матча в Москве в 1999 году, и недостаточно жёсткое отношение к украинским футболистам, игравшим в российских клубах после 2014 года.