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21 января, 16:31

Каррера ответил на вопрос о нападках в Европе за работу в "Спартаке"

Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера: Европейцы никогда не осуждали меня за работу в РФ

<p>Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос, подвергался ли он осуждению в Европе из-за работы в России. Об этом эксперт рассказал в интервью "Спорт Экспрессу".

"Европейцы меня никогда не осуждали за работу в России, в "Спартаке", — утверждает Каррера.

Он был главным тренером московского "Спартака" с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный футбольный клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка РФ.

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Ирина Фальке

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