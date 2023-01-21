Каррера ответил на вопрос о нападках в Европе за работу в "Спартаке"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос, подвергался ли он осуждению в Европе из-за работы в России. Об этом эксперт рассказал в интервью "Спорт Экспрессу".

"Европейцы меня никогда не осуждали за работу в России, в "Спартаке", — утверждает Каррера.

Он был главным тренером московского "Спартака" с 2016 по 2018 год. Под его руководством столичный футбольный клуб стал чемпионом России и обладателем Суперкубка РФ.