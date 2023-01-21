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21 января, 20:23

На Кубани мужчина на иномарке сбил четверых подростков

В краснодарской станице Кущёвской мужчина сбил четверых подростков на пешеходном переходе

Четверо подростков попали в больницу с травмами после того, как их на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущёвской Краснодарского края сбил мужчина на автомобиле. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

За рулём автомобиля "Хёндай" находился мужчина 1972 года рождения, пострадали подростки 2006 года рождения, переходившие дорогу в вечернее время.

"В результате ДТП четверо несовершеннолетних госпитализированы в ГБУЗ "Кущёвская ЦРБ" с травмами различной степени тяжести", — отмечается в телеграм-канале ведомства.

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Ранее Лайф писал, что в Амурской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и УАЗа. Как сообщили в региональной прокуратуре, причиной аварии послужила техническая неисправность последнего. В результате ДТП травмы получили восемь человек.

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Telegram / 23 МВД

Юлия Коновалова

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