На Кубани мужчина на иномарке сбил четверых подростков

Четверо подростков попали в больницу с травмами после того, как их на нерегулируемом пешеходном переходе в станице Кущёвской Краснодарского края сбил мужчина на автомобиле. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

За рулём автомобиля "Хёндай" находился мужчина 1972 года рождения, пострадали подростки 2006 года рождения, переходившие дорогу в вечернее время.

"В результате ДТП четверо несовершеннолетних госпитализированы в ГБУЗ "Кущёвская ЦРБ" с травмами различной степени тяжести", — отмечается в телеграм-канале ведомства.