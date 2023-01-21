Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО

МИД Турции считает, что разрешение Стокгольма на акцию сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) является нарушением обязательств по процессу вступления Швеции в НАТО. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Самым решительным образом осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией РПК, в центре Стокгольма сразу после того, как сегодня было разрешено подлое нападение на священный Коран. Это явное нарушение обязательства трёхстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций", — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве уточнили, что заявление о приверженности обязательствам и их выполнение — это две разные вещи. Анкара ожидает от Стокгольма конкретных и эффективных шагов помимо риторики, "особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с её обязательствами по трёхстороннему меморандуму".