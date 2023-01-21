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Регион
Опубликовано 21 января 2023, 23:10

Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО

МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств меморандума по членству в НАТО

МИД Турции считает, что разрешение Стокгольма на акцию сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) является нарушением обязательств по процессу вступления Швеции в НАТО. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Самым решительным образом осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией РПК, в центре Стокгольма сразу после того, как сегодня было разрешено подлое нападение на священный Коран. Это явное нарушение обязательства трёхстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций", — говорится в сообщении МИД.

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В ведомстве уточнили, что заявление о приверженности обязательствам и их выполнение — это две разные вещи. Анкара ожидает от Стокгольма конкретных и эффективных шагов помимо риторики, "особенно в борьбе с терроризмом, в соответствии с её обязательствами по трёхстороннему меморандуму".

Напомним, перед Посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера партии "Жёсткий курс" Расмуса Палудана, в ходе которой он публично сжёг копию Корана. Политик обратился на митинге с критикой НАТО, Турции и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Вследствие этого Анкара отменила визит главы Минобороны Швеции Пола Йонсона, назвав его "бессмысленным". В Турции он как раз хотел провести переговоры по заявке на членство в альянсе.

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Иван Косицын
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