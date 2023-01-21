Девушкам объяснили, какие стильные вещи можно надеть в холода
Дизайнер Утушкина перечислила шесть стильных женских вещей на холодную погоду
Дизайнер, владелица собственного производства и брендов одежды LERU и aDept Валерия Утушкина перечислила шесть стильных женских вещей для зимнего периода. Она отметила, что пришло время уютных трикотажных изделий, согревающих в холодную погоду.
"В зимних коллекциях фаворитами моды 2022–2023 года стали мягкие и уютные платья миди, которые идеально сочетаются с большинством вещей и практически с любыми моделями обуви. Кстати, макси-платья из трикотажа пользуются не меньшим спросом", — сказала дизайнер в беседе с изданием "Мослента".
Также в списке оказались свитеры на молнии в сочетании с майками, футболками, рубашками и водолазками. По словам Утушкиной, это отлично подойдёт тем людям, кто любит многослойность в одежде. Эксперт советует выбирать вещи молочного, бежевого и ярко-синего цвета. Кроме того, стильными вещами на этот сезон дизайнер назвала широкие джинсы средней или высокой посадки, длинный пуховик прямого или обволакивающего кроя и удлинённый приталенный пиджак с выраженным плечом. По её словам, в сочетании с водолазками и блузками такой пиджак обеспечивает дополнительное тепло, а благодаря своему крою сделает фигуру стройнее.
Хитом в 2023 году будет чёрный цвет, который легко сочетать с чем угодно, подчеркнула Утушкина. Также она выделила свитеры крупной вязки оверсайз и приталенные модели. Главными фишками изделия должны быть объёмные рукава, высокая горловина и фасон: либо укороченный, либо длинный. Его можно сочетать как с юбками, так и с джинсами.
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