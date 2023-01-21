Экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал национальным лидером

Парламент Туркменистана реорганизован из двухпалатного в однопалатный. Кроме того, в стране был создан высший орган народной власти Халк Маслахаты (Народный совет), его возглавил бывший президент Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщило туркменское телевидение.

Все присутствовавшие единогласно поддержали соответствующие инициативы Бердымухамедова. Заседание проходило с участием представителей общественности, также они высказались за закрепление в законе понятия национального лидера, кем стал сам бывший президент.

Позже народные избранники обсудили и приняли проекты конституционных законов о внесении изменений и дополнений в конституцию страны, а действующий глава государства Сердар Бердымухамедов рассмотрел и подписал их.