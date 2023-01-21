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21 января, 18:54

Звезда "Мстителей" Реннер показал фото с физиотерапии и рассказал о 30 сломанных костях

Джереми Реннер опубликовал фото сеанса физиотерапии и поблагодарил фанатов за поддержку

<p>Сеанс физиотерапии актёра Джереми Реннера. Фото © <a href="https://twitter.com/JeremyRenner/status/1616816366417514496" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Twitter</a> / Jeremy Renner</p>

Сеанс физиотерапии актёра Джереми Реннера. Фото © Twitter / Jeremy Renner

Актёр Джереми Реннер, известный по роли в фильмах "Мстители" и "Миссия Невыполнима", опубликовал фото сеанса физиотерапии и поблагодарил фанатов за поддержку после ЧП с ратраком. По его словам, он обязательно выздоровеет.

"Я хочу поблагодарить всех за сообщения и заботу о моей семье и обо мне. Большая любовь и признательность всем вам. Эти 30 с лишним сломанных костей срастутся и окрепнут точно так же, как укрепляется любовь и связь с семьёй и друзьями", — написал он в своём твиттер-аккаунте.

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Напомним, Джереми Реннер серьёзно пострадал у своего дома в США и попал в больницу в критическом состоянии. Его во время чистки дороги после снежной бури придавил ратрак. Актёр потерял много крови и получил множество травм. В начале января он перенёс операцию, а после опубликовал фото из больницы.


Матвей Константинов

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