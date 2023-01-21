Десять человек пострадали при падении маршрутки в канаву на трассе в Дагестане

Микроавтобус врезался в металлический столб на трассе в Бабаюртовском районе Дагестана, после чего слетел в канаву. В результате ДТП пострадало не менее 10 человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

ДТП с участием микроавтобуса в Бабаюртовском районе Дагестана. Фото © t.me / mvd_dagestan

"Сегодня приблизительно в 14:30 мск на 424-м километре федеральной автодороги Астрахань – Махачкала в Бабаюртовском районе 30-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву", — указано в сообщении.

Кадры с места аварии опубликовало МВД Дагестана. В результате происшествия 10 пассажиров микроавтобуса, в том числе один несовершеннолетний, с различными травмами доставлены в больницу. Причины и обстоятельства ДТП сейчас выясняются.