RT France объявил о закрытии после блокировки счетов

Главный редактор телеканала RT France Ксения Фёдорова объявила о вынужденном прекращении деятельности телеканала в связи с заморозкой его счетов. Об этом она сообщила в субботу в Twitter.

"Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность", — объяснила она в Twitter.

В пресс-релизе на сайте телеканала говорится, что ограничительные меры со стороны французских властей сделали невозможной его работу. Тем самым Париж после пяти лет упорной борьбы добился своей цели — закрытия канала, заметили журналисты.