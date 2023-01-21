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21 января, 18:18

RT France объявил о закрытии после блокировки счетов

Главный редактор телеканала RT France Ксения Фёдорова объявила о вынужденном прекращении деятельности телеканала в связи с заморозкой его счетов. Об этом она сообщила в субботу в Twitter.

"Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность", — объяснила она в Twitter.

В пресс-релизе на сайте телеканала говорится, что ограничительные меры со стороны французских властей сделали невозможной его работу. Тем самым Париж после пяти лет упорной борьбы добился своей цели — закрытия канала, заметили журналисты.

А ранее в Министерстве иностранных дел РФ пообещали, что блокировка счетов RT France не останется без ответа. Меры будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов, заявили в МИД.

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ТАСС / POOL / Виталий Белоусов

Андрей Бражников

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