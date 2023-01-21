RT France объявил о закрытии после блокировки счетов
Главный редактор телеканала RT France Ксения Фёдорова объявила о вынужденном прекращении деятельности телеканала в связи с заморозкой его счетов. Об этом она сообщила в субботу в Twitter.
"Счета телеканала заморожены по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Наш канал не может более продолжать свою деятельность", — объяснила она в Twitter.
В пресс-релизе на сайте телеканала говорится, что ограничительные меры со стороны французских властей сделали невозможной его работу. Тем самым Париж после пяти лет упорной борьбы добился своей цели — закрытия канала, заметили журналисты.
А ранее в Министерстве иностранных дел РФ пообещали, что блокировка счетов RT France не останется без ответа. Меры будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов, заявили в МИД.
Новости
Зинина не смогла подняться после неудачного падения с тройного лутца на Кубке Первого канала
21 января, 18:11
Швеции пригрозили гневом мусульман всего мира из-за акции с сожжением копии Корана
21 января, 18:06
Электрошокеры, ножи, железные палки: Кровавое побоище из-за девушки в общежитии УрФУ сняли на видео
21 января, 17:52
ТАСС / POOL / Виталий Белоусов