Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 января 2023, 21:06
10780

Швеции пригрозили гневом мусульман всего мира из-за акции с сожжением копии Корана

МИД Кувейта: Сожжение копии Корана в Швеции может спровоцировать мусульман во всём мире

Расмус Палудан. Обложка © ТАСС / EPA / Fredrik Sandberg / TT

Расмус Палудан. Обложка © ТАСС / EPA / Fredrik Sandberg / TT

Министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах осуждает акцию с сожжением копии Корана в Стокгольме, следует из опубликованного заявления. Он опасается, что возмутительный инцидент может вызвать чувство негодования у "мусульман всего мира и стать для них опасной провокацией".

"[Глава МИД Кувейта] призвал международное сообщество выполнить свои обязательства по прекращению таких неприемлемых действий, отвергнуть все формы ненависти и экстремизма, привлечь виновных к ответственности, работать над тем, чтобы не связывать политику и религию, распространять ценности диалога, терпимости и мирного сосуществование между народами", говорится в сообщении министерства.

Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах также потребовал от Стокгольма предотвращать любую форму оскорбления всех божественных религий.

Турция предупредила Швецию о последствиях акции с сожжением Корана
Турция предупредила Швецию о последствиях акции с сожжением Корана

Напомним, перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера партии "Жёсткий курс" Расмуса Палудана, в ходе которой он публично сжёг копию Корана. Политик обратился на митинге с критикой НАТО, Анкары и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. После инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его "бессмысленным".

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Швеция
  • ислам
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar