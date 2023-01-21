Швеции пригрозили гневом мусульман всего мира из-за акции с сожжением копии Корана
МИД Кувейта: Сожжение копии Корана в Швеции может спровоцировать мусульман во всём мире
Расмус Палудан. Обложка © ТАСС / EPA / Fredrik Sandberg / TT
Министр иностранных дел Кувейта Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах осуждает акцию с сожжением копии Корана в Стокгольме, следует из опубликованного заявления. Он опасается, что возмутительный инцидент может вызвать чувство негодования у "мусульман всего мира и стать для них опасной провокацией".
"[Глава МИД Кувейта] призвал международное сообщество выполнить свои обязательства по прекращению таких неприемлемых действий, отвергнуть все формы ненависти и экстремизма, привлечь виновных к ответственности, работать над тем, чтобы не связывать политику и религию, распространять ценности диалога, терпимости и мирного сосуществование между народами", — говорится в сообщении министерства.
Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах также потребовал от Стокгольма предотвращать любую форму оскорбления всех божественных религий.
Напомним, перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера партии "Жёсткий курс" Расмуса Палудана, в ходе которой он публично сжёг копию Корана. Политик обратился на митинге с критикой НАТО, Анкары и турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также продемонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. После инцидента Анкара отменила намеченный визит главы Минобороны скандинавского государства, назвав его "бессмысленным".