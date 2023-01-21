Трое полицейских задержаны из-за смерти 35-летнего задержанного в ОВД в Махачкале

МВД Дагестана проводит проверку в связи со смертью 35-летнего мужчины в отделе полиции по Советскому району Махачкалы. Трое стражей порядка задержаны, сообщает пресс-служба ведомства.

20 января в 19:25 возле дома по улице М. Омарова произошёл конфликт между двумя гражданами, в результате которого 40-летний мужчина выстрелил в оппонента несколько раз. Раненый был доставлен в больницу, а стрелок скрылся при помощи 35-летнего мужчины. Последнего и доставили в отделение для выяснения местонахождения сбежавшего. Там у 35-летнего пособника стрелка ухудшилось самочувствие. Ему оказали первую медицинскую помощь, а затем решили доставить в больницу. Но спасти его было уже нельзя, медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины.

"В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти задержанного", — сообщили в управлении.

Пресс-служба Прокуратуры Дагестана в свою очередь уточнила, что по подозрению в причастности к гибели мужчины задержаны три сотрудника полиции. В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Заведено уголовное дело по ч. 5 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью).