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21 января, 17:04
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В США заговорили о роковой ошибке в оценке потенциала Российской армии

Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что США недооценили Россию в борьбе с Украиной

США собирались обманным путём победить президента РФ Владимира Путина при помощи Украины, отправляя Киеву военную технику НАТО. Об этом заявил на YouTube-канале Judging Freedom экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

"Вашингтону так понравилась идея, что русские якобы слабые и некомпетентные, что они решили вмешаться (в украинский кризис. — Прим. Лайфа), и с тех пор продолжают наращивать своё присутствие", — заметил он.

По его убеждению, Белый дом сильно обманулся в оценке потенциала Российской армии, посчитав её слабей, чем она есть. На поверку выяснилось, что это роковое заблуждение очень далеко от действительности. Сейчас Украине грозит уничтожение, а поставляемое Западом оружие никак не изменит ситуацию, предупредил Макгрегор.

"В конечном итоге ВСУ исчерпали все свои возможности, а Россия, очевидно, достигла пика", — добавил экс-советник главы Пентагона.

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Также Макгрегор заявил о панике в рядах ВСУ из-за успехов ВС России. Он добавил, что украинские врачи и медсёстры перегружены из-за большого числа поступающих с поля боя раненых.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Рогулин

Татьяна Миссуми

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