Минобороны Украины проверяют после разгромного расследования о распиле средств для ВСУ
На Украине начали проверку Минобороны по факту закупок питания для ВСУ по завышенным ценам
Государственная аудиторская служба Украины начала проверку по факту закупок Минобороны страны продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам, сообщила зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая. Она поблагодарила журналистов за выявление преступной схемы.
"По закупкам у Министерства обороны Украины: такие наценки не только по питанию... Государственная аудиторская служба Украины проводит проверку Минобороны, также работают правоохранительные органы, по результатам ожидаем резонансных выводов... Коррупционные риски не могут быть оставлены без внимания", — написала нардеп в социальной сети.
Напомним, киевские журналисты выяснили, что Минобороны Украины расхищает выделяемые на провизию для солдат ВСУ средства. Неназванный источник предоставил им договор между военным ведомством и фирмой "Актив компани" об оказании соответствующих услуг в шести областях страны. При этом указанные цены выше реальных в два-три раза.
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