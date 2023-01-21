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21 января, 16:57

Акция против пенсионной реформы в Париже переросла в беспорядки

В Париже начались беспорядки во время демонстрации против пенсионной реформы, которую проводят активисты молодёжных движений и политических партий Франции. Участники разбили витрину банка, банкомат и подожгли мусорный бак.

Парижская полиция пытается разделить колонну демонстрантов на две части. Видео © Twitter / Laurent pour AB7 Média

В свою очередь столичная полиция задержала трёх человек, сообщил телеканал BFM. У них изъяли запрещённые предметы.

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Напомним, в четверг на акцию против пенсионной реформы по всей Франции вышло более миллиона человек, из которых 80 тысяч (400 тысяч, по неофициальным данным) — в Париже. Всего во время стычек с полицией было задержано 38 человек. Поводом для недовольства стала пенсионная представленная ранее реформа, которая предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.

Обложка ©

Getty Images / Kiran Ridley

Матвей Константинов

Комментарий

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Виталий Булахвчера в 06:00

У них даже на 64 не согласны,хотя Франция вторая страна по продолжительности жизни в мире.А у нас в России до 65 подняли и все проглотили.А мужики в стране мрут не дожив до шестидесяти.

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