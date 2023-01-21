Акция против пенсионной реформы в Париже переросла в беспорядки
В Париже начались беспорядки во время демонстрации против пенсионной реформы, которую проводят активисты молодёжных движений и политических партий Франции. Участники разбили витрину банка, банкомат и подожгли мусорный бак.
Парижская полиция пытается разделить колонну демонстрантов на две части. Видео © Twitter / Laurent pour AB7 Média
В свою очередь столичная полиция задержала трёх человек, сообщил телеканал BFM. У них изъяли запрещённые предметы.
Напомним, в четверг на акцию против пенсионной реформы по всей Франции вышло более миллиона человек, из которых 80 тысяч (400 тысяч, по неофициальным данным) — в Париже. Всего во время стычек с полицией было задержано 38 человек. Поводом для недовольства стала пенсионная представленная ранее реформа, которая предполагает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году.
Getty Images / Kiran Ridley