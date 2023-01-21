Петербуржцев призвали сообщать по горячей линии о фактах продажи детям вейпов

Жителей Северной столицы попросили сообщать на горячую линию о продаже никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Инициаторами социальной кампании "Спасибо за отказ!" стали местные волонтёры, сообщает газета "Петербургский дневник". Собранные данные передаются в Роспотребнадзор и МВД.

По словам руководителя Общественного совета по проблеме подросткового курения Анны Сорочинской, вопрос о детском курении сейчас стоит очень остро. Многие продавцы табака просто игнорируют запрет, уточнила она.

"Думаю, этого бы не было, если бы продавцы соблюдали запрет на продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Подростки думают, что это не так опасно, просто гаджет в красивой упаковке и со сладким вкусом", — пояснила она.

Ещё одна проблема заключается в том, что сейчас дети могут купить вейп и жидкость для него не только офлайн, но и через телеграм-каналы, где может попасться что угодно. Сорочинская подчеркнула, что в плане профилактики со школьниками сложно работать, поэтому добровольцы решили обратиться к продавцам. Им периодически напоминают о штрафе до 300 тысяч рублей для юридических лиц.

"Призываем продавцов соблюдать закон, в соцсетях тоже популяризируем запрет. Мне кажется, надо отменить мораторий на проверку бизнеса. Это, конечно, хорошо, но табачную продукцию надо вывести из-под него, я считаю", — заключила эксперт.