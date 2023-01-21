Электрошокеры, ножи, железные палки: Кровавое побоище из-за девушки в общежитии УрФУ сняли на видео

В общежитии Уральского федерального университета им. Бориса Ельцина (УрФУ) произошла массовая драка между студентами из арабских стран и Средней Азии. Среди пострадавших в том числе русские учащиеся и сотрудники.

Студенты УрФУ устроили погромы в местном общежитии. Видео © t.me / mnogonazi

Стычка произошла в студенческом общежитии №2 в Екатеринбурге. Спор двух студентов перерос в драку, к которой подключилась "братва" с обоих сторон. В ходе конфликта студенты распыляли по этажу огнетушители, ломились в комнаты студенток из России и Казахстана, устроили поножовщину и применяли электрошокеры.

Очевидцам происходящего пришлось вызывать Росгвардию и скорую помощь. У участников драки зафиксировали порезы на спине, следы от ударов железными палками и деревянными ножками стульев. А вот версии о причинах побоища разные, одной из основных является конфликт из-за девушки, рассказали URA.RU очевидцы.

"Ребята из Казахстана поссорились с арабскими студентами из-за девушки. Один толкнул свою девушку, она пошла пожаловалась арабам, и те начали драку. Мы пытались всех утихомирить, но арабские студенты пошли на нас с ножами и стульями. У многих участников драки были травмы и порезы", — говорит студент Фёдор.

По другой версии, зачинщиками были якобы именно русские студенты. Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, сейчас по факту драки проводится проверка. По данным правоохранителей, информация о нанесении ножевого ранения одному из участников потасовки на данный момент не подтвердилась.