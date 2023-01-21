Зинина не смогла подняться после неудачного падения с тройного лутца на Кубке Первого канала
Фигуристка Зинина не смогла подняться после падения на Кубке Первого канала
Российская фигуристка Анастасия Зинина неудачно упала с прыжка во время исполнения короткой программы на Кубке Первого канала и не смогла подняться без помощи врачей.
Анастасия Зинина упала с прыжка во время короткой программы на Кубке Первого канала. Видео © VK / "Поддержка российских фигуристов"
Анастасия упала на лёд во время исполнения тройного лутца, из-за чего не смогла завершить программу. Спортсменке понадобилась помощь, её отвезли на обследование.
Зининой 15 лет, она является призёром этапов международной юниорской серии Гран-при и тренируется в клубе "Армия фигурного катания" под наставничеством Алексея Василевского. На Кубке Первого канала фигуристка выступает за команду Камилы Валиевой.
Ранее Лайф сообщал, что актриса Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника. При этом информация о случившемся появилась в СМИ только спустя три недели после публикации сообщения о замене в спектакле на сайте "Кассир.ру".
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