Зинина не смогла подняться после неудачного падения с тройного лутца на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Анастасия Зинина неудачно упала с прыжка во время исполнения короткой программы на Кубке Первого канала и не смогла подняться без помощи врачей.

Анастасия Зинина упала с прыжка во время короткой программы на Кубке Первого канала. Видео © VK / "Поддержка российских фигуристов"

Анастасия упала на лёд во время исполнения тройного лутца, из-за чего не смогла завершить программу. Спортсменке понадобилась помощь, её отвезли на обследование.

Зининой 15 лет, она является призёром этапов международной юниорской серии Гран-при и тренируется в клубе "Армия фигурного катания" под наставничеством Алексея Василевского. На Кубке Первого канала фигуристка выступает за команду Камилы Валиевой.