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21 января, 18:37
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Школьница надышалась газом в туалете ТЦ в Казани и умерла на фуд-корте

Школьница надышалась газом в туалете ТЦ "Тандем" в Казани и умерла на фуд-корте

Школьница трагически погибла в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов в Татарстане — казанском "Тандеме". По данным Mash Iptash, она могла отравиться.

14-летняя девочка пришла в ТЦ с двумя подружками. Она оставила их на фуд-корте и в одиночку отлучилась в туалет. После возвращения девочке резко стало плохо. Подростка до прибытия врачей пытались откачать посетители ТЦ, но безрезультатно. Охранники рассказали, что школьница могла надышаться газом в туалете.

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Другая трагедия ранее произошла в городе Камышине Волгоградской области. Там 15-летний подросток насмерть отравился угарным газом, тело нашла в ванной его мать.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников

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