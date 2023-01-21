Школьница надышалась газом в туалете ТЦ в Казани и умерла на фуд-корте

Школьница трагически погибла в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов в Татарстане — казанском "Тандеме". По данным Mash Iptash , она могла отравиться.

14-летняя девочка пришла в ТЦ с двумя подружками. Она оставила их на фуд-корте и в одиночку отлучилась в туалет. После возвращения девочке резко стало плохо. Подростка до прибытия врачей пытались откачать посетители ТЦ, но безрезультатно. Охранники рассказали, что школьница могла надышаться газом в туалете.