Школьница надышалась газом в туалете ТЦ в Казани и умерла на фуд-корте
Школьница надышалась газом в туалете ТЦ "Тандем" в Казани и умерла на фуд-корте
Школьница трагически погибла в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов в Татарстане — казанском "Тандеме". По данным Mash Iptash, она могла отравиться.
14-летняя девочка пришла в ТЦ с двумя подружками. Она оставила их на фуд-корте и в одиночку отлучилась в туалет. После возвращения девочке резко стало плохо. Подростка до прибытия врачей пытались откачать посетители ТЦ, но безрезультатно. Охранники рассказали, что школьница могла надышаться газом в туалете.
Другая трагедия ранее произошла в городе Камышине Волгоградской области. Там 15-летний подросток насмерть отравился угарным газом, тело нашла в ванной его мать.
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