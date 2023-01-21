Мужчина напал на девочку в подъезде дома в Уфе
В Уфе объявили в розыск мужчину, напавшего на школьницу в подъезде её дома
Неизвестный напал на маленькую девочку в одном из подъездов жилого дома в Уфе. По одной из версий МВД Республики Башкортостан, мужчина пытался украсть у ребёнка телефон. Видео с камер наблюдения в подъезде публикует телеграм-канал "Вся Уфа".
Неизвестный напал на школьницу в подъезде жилого дома в Уфе. Видео © t.me / vsyaufa
"20 января около 21:30 в отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в подъезде жилого дома по улице Рыльского напал на десятилетнюю девочку", — заявили в полиции.
Школьнице повезло: когда она зашла с мужчиной в подъезд, в лифте стояли соседи. Они чуть не уехали, но, услышав крики, выбежали в подъезд и набросились на злодея. Девочка побежала домой, а соседи попытались схватить незнакомца, но он выбежал на улицу и скрылся. В полиции уточнили, что нападавший объявлен в розыск, его личность устанавливается.
Ранее Лайф писал, что психотерапевт с 30-летним стажем устроила поджог в подъезде многоэтажки в Подмосковье. В полицию обратились соседи женщины, которые вычислили её по камерам видеонаблюдения.
t.me / vsyaufa