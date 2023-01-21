В США подсчитали, сколько времени Байден проводит на каникулах

Президент США Джо Байден провёл ровно половину срока на посту главы государства. За это время на каникулах он был 291 день, сообщили в национальном комитете Республиканской партии.

"Сегодня 200-й день, который Байден проводит в Делавэре, и его 291-й день на каникулах с момента вступления на должность", — сказано в записи в "Твиттере".

Половина срока Байдена прошла накануне, 20 января. Многие выходные глава Белого дома провёл в одной из своих резиденций в штате Делавэр. На жалобы из-за частых отъездов политика в Белом доме отвечают, что Байден остаётся президентом в любом месте и может работать откуда угодно.