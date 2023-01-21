В США подсчитали, сколько времени Байден проводит на каникулах
Республиканцы подсчитали, что Байден на посту президента отдыхал 291 день
Президент США Джо Байден провёл ровно половину срока на посту главы государства. За это время на каникулах он был 291 день, сообщили в национальном комитете Республиканской партии.
"Сегодня 200-й день, который Байден проводит в Делавэре, и его 291-й день на каникулах с момента вступления на должность", — сказано в записи в "Твиттере".
Половина срока Байдена прошла накануне, 20 января. Многие выходные глава Белого дома провёл в одной из своих резиденций в штате Делавэр. На жалобы из-за частых отъездов политика в Белом доме отвечают, что Байден остаётся президентом в любом месте и может работать откуда угодно.
Ранее телеканал NBC выпустил сюжет, в котором говорится, что администрация Байдена увязла в пиар-кошмаре из-за скандала с документами. Журналисты отмечают, что Белому дому приходится балансировать между проводимым уголовным расследованием и призывами к большей прозрачности.
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