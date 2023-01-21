В Китае с размахом отметили наступление года Чёрного Водяного Кролика

В Китае наступил Новый год по лунному календарю, который пройдёт под знаком Чёрного Водяного Кролика. Торжества будут длиться две недели, а первые праздничные дни жители Поднебесной встретили с размахом.

В Китае с размахом празднуют наступление года Чёрного Водяного Кролика. Видео © Twitter / Wu Gang / milephakphum你是唯一 / Troy / Olivia Wong / QinduoXu

По мнению китайцев, в день праздника происходит пробуждение природы и оживает земля. Новый год жители КНР также называют "весёлым праздником весны", который символизирует стремление к лучшей жизни. Это первый год после начала пандемии ковида, когда китайцы могут свободно перемещаться по стране.