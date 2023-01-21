"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 января, 20:17

В Одесской области с мавзолея демонтировали бюст революционера Котовского

<p>Обложка © t.me / <a href="https://t.me/oleksiihoncharenko/30448" target="_blank" rel="noopener noreferrer">oleksiihoncharenko</a></p>

Обложка © t.me / oleksiihoncharenko

В городе Подольске Одесской области демонтировали бюст революционера и полководца времён Гражданской войны Григория Котовского с его мавзолея. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

"В моём округе теперь нет бюста Котовского. В Подольске был и бюст, и мавзолей… Но скоро и упоминания не останется", — написал он в телеграм-канале.

Ранее город Подольск назывался Котовск, в 2016 году населённый пункт переименовали по закону о декоммунизации. Мавзолей Котовского — памятник-усыпальница в Подольске, представляет собой стелу со склепом.

На Украине заявили о сносе в Изюме мемориальной доски маршалу Жукову

На Украине заявили о сносе в Изюме мемориальной доски маршалу Жукову

При этом в том же 2016 году Подольский городской совет принял решение о перезахоронении останков Котовского в рамках закона о декоммунизации, но решение так и не было выполнено. Аргументировалось это тем, что на перезахоронение родственники должны предоставить разрешение.

Как сообщалось ранее, в Харькове демонтировали второй из трёх памятников советскому писателю Николаю Островскому, от него остался только постамент, который ранее вандалы залили краской. Монумент стоял на улице Чернышевской около детской библиотеки, названной в честь литератора.

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров