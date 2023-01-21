В Одесской области с мавзолея демонтировали бюст революционера Котовского

В городе Подольске Одесской области демонтировали бюст революционера и полководца времён Гражданской войны Григория Котовского с его мавзолея. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

"В моём округе теперь нет бюста Котовского. В Подольске был и бюст, и мавзолей… Но скоро и упоминания не останется", — написал он в телеграм-канале.

Ранее город Подольск назывался Котовск, в 2016 году населённый пункт переименовали по закону о декоммунизации. Мавзолей Котовского — памятник-усыпальница в Подольске, представляет собой стелу со склепом.

При этом в том же 2016 году Подольский городской совет принял решение о перезахоронении останков Котовского в рамках закона о декоммунизации, но решение так и не было выполнено. Аргументировалось это тем, что на перезахоронение родственники должны предоставить разрешение.