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21 января, 20:55

Экстренно севший в Узбекистане самолёт Azur Air из Перми долетел до индийского штата Гоа

Совершивший экстренную посадку в Узбекистане из-за ложного сообщения о бомбе самолёт авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом Пермь – Гоа, приземлился в аэропорту Даболим в индийском штате. Об этом сообщил представитель Генконсульства РФ в Мумбае, в ведении которого находится Гоа.

"Самолёт приземлился в Гоа. Посадка произошла около 00:45 воскресенья (22:15 субботы мск)", приводит его слова ТАСС.

На борту экстренно севшего в Узбекистане самолёта Пермь – Гоа не нашли бомб

На борту экстренно севшего в Узбекистане самолёта Пермь – Гоа не нашли бомб

Напомним, следовавший из Перми в индийский штат Гоа самолёт компании Azur Air совершил вынужденную посадку в Узбекистане из-за анонимного сообщения о минировании. На борту самолёта находилось около 240 человек.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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