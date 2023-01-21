Экстренно севший в Узбекистане самолёт Azur Air из Перми долетел до индийского штата Гоа
Совершивший экстренную посадку в Узбекистане из-за ложного сообщения о бомбе самолёт авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом Пермь – Гоа, приземлился в аэропорту Даболим в индийском штате. Об этом сообщил представитель Генконсульства РФ в Мумбае, в ведении которого находится Гоа.
"Самолёт приземлился в Гоа. Посадка произошла около 00:45 воскресенья (22:15 субботы мск)", — приводит его слова ТАСС.
Напомним, следовавший из Перми в индийский штат Гоа самолёт компании Azur Air совершил вынужденную посадку в Узбекистане из-за анонимного сообщения о минировании. На борту самолёта находилось около 240 человек.
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