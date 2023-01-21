Экстренно севший в Узбекистане самолёт Azur Air из Перми долетел до индийского штата Гоа

Совершивший экстренную посадку в Узбекистане из-за ложного сообщения о бомбе самолёт авиакомпании Azur Air, следовавший рейсом Пермь – Гоа, приземлился в аэропорту Даболим в индийском штате. Об этом сообщил представитель Генконсульства РФ в Мумбае, в ведении которого находится Гоа.