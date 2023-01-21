Глава аппарата Белого дома может покинуть должность

Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом сообщает издание New York Times. По некоторым данным, это может произойти уже в начале февраля.

"Ожидается, что Клейн оставит пост в ближайшие недели, что станет самой значительной переменой в администрации с момента вступления Байдена в должность", — сказано в записи издания.

Как заявили собеседники газеты, в окружении Джо Байдена пока не говорят, выбран ли преемник Клейна, а объявить об отставке могут после обращения американского лидера к народу 7 февраля. Главу аппарата администрации президента, чьё влияние на Байдена очень велико, могут заменить одним из министров нынешнего кабинета.