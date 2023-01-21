Глава аппарата Белого дома может покинуть должность
New York Times: Глава аппарата Белого дома Клейн может уйти в отставку
Глава аппарата Белого дома Рон Клейн в ближайшее время может уйти в отставку. Об этом сообщает издание New York Times. По некоторым данным, это может произойти уже в начале февраля.
"Ожидается, что Клейн оставит пост в ближайшие недели, что станет самой значительной переменой в администрации с момента вступления Байдена в должность", — сказано в записи издания.
Как заявили собеседники газеты, в окружении Джо Байдена пока не говорят, выбран ли преемник Клейна, а объявить об отставке могут после обращения американского лидера к народу 7 февраля. Главу аппарата администрации президента, чьё влияние на Байдена очень велико, могут заменить одним из министров нынешнего кабинета.
Ранее Джо Байден заявил журналистам, что Вашингтон обязательно предоставит Украине всю обещанную помощь. При этом на вопрос, как быстро Киев сможет получить военную технику, американский лидер отвечать не стал, а просто развернулся и ушёл.