Гол Миранчука принёс "Торино" победу над "Фиорентиной" в чемпионате Италии

Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук помог команде обыграть "Фиорентину" в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча проходила во Флоренции и завершилась со счётом 1:0.

Российский спортсмен отличился на 33-й минуте игры. Этот гол стал для него четвёртым в сезоне, на пару с Николой Влашичем он делит первое место в списке лучших бомбардиров команды.

"Торино" благодаря победе набрал 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. "Фиорентина" идёт на девятой позиции с 23 набранными баллами.