Минюст США нашёл ещё шесть секретных документов при обыске в доме Байдена
Сотрудники Минюста США провели обыск в частном доме президента страны Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, и обнаружили ещё шесть секретных документов. Об этом рассказал адвокат американского лидера Боб Бауэр.
"Накануне Минюст завершил тщательный обыск в доме президента в Уилмингтоне", — сказано в заявлении.
По словам юриста, обыск длился более 12 часов и охватил все помещения. При нём присутствовали адвокаты главы государства и представители Белого дома. Также Бауэр добавил, что Минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть которых относится ко времени работы Байдена в Сенате, другая — к периоду на посту вице-президента страны.
Лайф напоминает, что первая порция секретных документов времён вице-президентства Байдена была найдена в аналитическом центре в Вашингтоне. Сам он удивился, узнав об этой находке. Затем новая партия секретных документов была обнаружена в доме президента США. В Белом доме заявили, что эти бумаги оказались в неположенном месте "по ошибке". Позже выяснилось, что в жилище Байдена нашли ещё одну партию секретных документов. В Палате представителей Конгресса США полагают, что Байден не желает прозрачного расследования дела о секретных документах. А в СМИ уже говорят, что американская администрация увязла в "пиар-кошмаре" из-за темы с найденными бумагами.
Flickr / The White House