Минюст США нашёл ещё шесть секретных документов при обыске в доме Байдена

Сотрудники Минюста США провели обыск в частном доме президента страны Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, и обнаружили ещё шесть секретных документов. Об этом рассказал адвокат американского лидера Боб Бауэр.

По словам юриста, обыск длился более 12 часов и охватил все помещения. При нём присутствовали адвокаты главы государства и представители Белого дома. Также Бауэр добавил, что Минюст по итогам обыска забрал шесть засекреченных документов, одна часть которых относится ко времени работы Байдена в Сенате, другая — к периоду на посту вице-президента страны.