"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 января, 00:28

Blizzard может перезапустить провалившийся ремейк третьей Warcraft

Blizzard планирует мягкий перезапуск провалившейся Warcraft 3: Reforged

Компания Blizzard может перезапустить стратегию WarCraft III: Reforged, ставшую ремейком третьей части серии. Разработчики провели опрос касательно "мягкого перезапуска" игры с некоторыми геймплейными изменениями.

Они поинтересовались, играли ли респонденты в оригинальную Warcraft III и версию Reforged, интересны ли им различные особенности ремейка и почему они решили отказаться от Reforged (в вариантах ответа — игра изменилась относительно оригинала, из неё пропали нужные функции, игра выглядит слишком старой).

Фанатам World of Warcraft подарили кинотрейлер к выходу Dragonflight

Фанатам World of Warcraft подарили кинотрейлер к выходу Dragonflight

В мягком перезапуске разработчик планирует сохранить главные особенности оригинала, но добавить новшества в виде улучшений графики и кампании, обновить меню, а также сократить дистрибутив.

Ранее студия CD Projekt раскрыла, когда появится ремейк первого "Ведьмака". Разработка видеоигры ведётся на графическом движке Unreal Engine 5.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров