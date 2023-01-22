Blizzard может перезапустить провалившийся ремейк третьей Warcraft

Они поинтересовались, играли ли респонденты в оригинальную Warcraft III и версию Reforged, интересны ли им различные особенности ремейка и почему они решили отказаться от Reforged (в вариантах ответа — игра изменилась относительно оригинала, из неё пропали нужные функции, игра выглядит слишком старой).