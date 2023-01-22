Blizzard может перезапустить провалившийся ремейк третьей Warcraft
Blizzard планирует мягкий перезапуск провалившейся Warcraft 3: Reforged
Компания Blizzard может перезапустить стратегию WarCraft III: Reforged, ставшую ремейком третьей части серии. Разработчики провели опрос касательно "мягкого перезапуска" игры с некоторыми геймплейными изменениями.
Они поинтересовались, играли ли респонденты в оригинальную Warcraft III и версию Reforged, интересны ли им различные особенности ремейка и почему они решили отказаться от Reforged (в вариантах ответа — игра изменилась относительно оригинала, из неё пропали нужные функции, игра выглядит слишком старой).
В мягком перезапуске разработчик планирует сохранить главные особенности оригинала, но добавить новшества в виде улучшений графики и кампании, обновить меню, а также сократить дистрибутив.
Ранее студия CD Projekt раскрыла, когда появится ремейк первого "Ведьмака". Разработка видеоигры ведётся на графическом движке Unreal Engine 5.