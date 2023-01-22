Кадыров: Причастные к сожжению Корана в Стокгольме навлекли на себя вечное проклятие

Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил акцию шведского ультраправого политика Расмуса Палудана, который сжёг Коран у здания Посольства Турции в Стокгольме, и подчеркнул, что "такими действиями все причастные обрекли себя на вечное проклятие".

"В любом случае каждый пожнёт ровно то, что посеял, и все причастные к этой мерзкой выходке лица навлекли на себя вечное проклятие. Они это поймут когда-нибудь, но будет уже поздно. Гореть вам в аду, бесы", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Также глава Чечни добавил, что только "одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи" способны на святотатство под видом протеста. Кадыров выразил уверенность, что протестная акция была не только согласована, но и инициирована и проплачена властями.