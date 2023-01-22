В Перу из-за протестов закрыли доступ к древнему городу Мачу-Пикчу

"Из-за сложившейся в стране ситуации было дано распоряжение закрыть... [древний] город Мачу-Пикчу с 21 января 2023 года до нового уведомления, чтобы обеспечить безопасность туристов и населения в целом", — говорится в документе.

Неизвестные в ходе продолжающихся антиправительственных акций протеста повредили железнодорожный путь, ведущий в район Мачу-Пикчу. В связи с этим оттуда не могут выехать около 420 туристов, в том числе более 300 иностранцев.

Как сообщал Лайф, в декабре 2022 года Конгресс Перу объявил импичмент президенту Педро Кастильо. Вскоре его задержала полиция, которая, как и военные, встала на сторону депутатов. Позднее присягу в качестве главы государства впервые в стране приняла женщина — вице-президент Дина Болуарте, что привело к массовым протестам по всей стране. По последним данным, в демонстрациях погибло не менее 50 человек. После этого Болуарте в обращении к нации попросила прощения у жителей страны за то, что не смогла предотвратить гибель участников акций протеста.