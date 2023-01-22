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21 января, 22:24

В Минфине США указали на сложности с ограничениями против российских нефтепродуктов

Глава Минфина США Йеллен признала сложности ввода потолков цен на нефтепродукты России

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о сложностях с двумя новыми потолками цен на российские нефтепродукты и отметила, что вводить их оказалось сложнее, чем ожидалось. Об этом пишет агентство Reuters.

"Знаете, всегда есть вероятность того, что всё пойдёт не по плану, но мы очень тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь того же, чего мы достигли с нефтью", пояснила руководитель американского Минфина.

Назван возможный исход для США при попытке ввести два потолка цен на российскую нефть

Назван возможный исход для США при попытке ввести два потолка цен на российскую нефть

Министр заявила о важности в обеспечении постоянных поставок российского дизельного топлива на рынок. Она также допустила, что ограничения против Москвы со временем могут изменить.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что США с союзниками решили в марте пересмотреть уровень потолка цен на российскую нефть. Стороны планируют исходить из возможных изменений на мировом энергетическом рынке после введения с февраля предельных цен на нефтепродукты.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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