В Минфине США указали на сложности с ограничениями против российских нефтепродуктов

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила о сложностях с двумя новыми потолками цен на российские нефтепродукты и отметила, что вводить их оказалось сложнее, чем ожидалось. Об этом пишет агентство Reuters.

"Знаете, всегда есть вероятность того, что всё пойдёт не по плану, но мы очень тщательно изучили эти рынки и считаем, что мы выйдем с набором ограничений, которые позволят достичь того же, чего мы достигли с нефтью", — пояснила руководитель американского Минфина.

Министр заявила о важности в обеспечении постоянных поставок российского дизельного топлива на рынок. Она также допустила, что ограничения против Москвы со временем могут изменить.