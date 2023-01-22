Десять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Славянске-на-Кубани
Десять пассажиров пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси и легковушки в Славянске-на-Кубани. Четверых доставили в больницу, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
ДТП с участием маршрутки и легковушки в Славянске-на-Кубани. Видео © t.me / mvd_23
В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля "Ниссан" на второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автобусу, двигающемуся по главной, из-за чего и произошло столкновение.
"В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. По предварительным данным, четыре пассажира автобуса доставлены в ЦРБ Славянского района, шести пассажирам оказана разовая медицинская помощь", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что микроавтобус врезался в металлический столб на трассе в Бабаюртовском районе Дагестана, после чего слетел в канаву. В результате ДТП пострадало не менее 10 человек.
t.me / mvd_23