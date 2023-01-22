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21 января, 22:04

Десять человек пострадали при столкновении маршрутки и легковушки в Славянске-на-Кубани

Десять пассажиров пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси и легковушки в Славянске-на-Кубани. Четверых доставили в больницу, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ДТП с участием маршрутки и легковушки в Славянске-на-Кубани. Видео © t.me / mvd_23

В ведомстве уточнили, что водитель автомобиля "Ниссан" на второстепенной дороге не предоставил преимущество в движении автобусу, двигающемуся по главной, из-за чего и произошло столкновение.

"В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. По предварительным данным, четыре пассажира автобуса доставлены в ЦРБ Славянского района, шести пассажирам оказана разовая медицинская помощь", — добавили в ведомстве.

  • ДТП с участием маршрутки и легковушки в Славянске-на-Кубани. Фото © t.me / mvd_23
    ДТП с участием маршрутки и легковушки в Славянске-на-Кубани. Фото © t.me / mvd_23
  • ДТП с участием маршрутки и легковушки в Славянске-на-Кубани. Фото © t.me / mvd_23
    ДТП с участием маршрутки и легковушки в Славянске-на-Кубани. Фото © t.me / mvd_23

ДТП с участием маршрутки и легковушки в Славянске-на-Кубани. Фото © t.me / mvd_23

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Обложка ©

t.me / mvd_23

Иван Косицын

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