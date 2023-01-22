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21 января, 22:38

Украина получила британский вертолёт Sea King

Украина получила от Великобритании вертолёт Sea King, который Лондон передал в качестве военной помощи Киеву. Об этом рассказал глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.

"Sea King из Великобритании прибыл в своё новое королевство у Чёрного моря на Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины", — написал Резников в "Твиттере", добавив, что сотрудничество двух стран будет и дальше увеличиваться.

Британия передаст Украине 600 ракет Brimstone

Британия передаст Украине 600 ракет Brimstone

Ранее сообщалось, что новые поставки западного оружия на Украину могут спровоцировать глобальный конфликт. По словам президента Болгарии Румена Радева, их нужно прекратить, пока не поздно.

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Wikipedia / SAC Oldfield/MOD

Иван Косицын

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