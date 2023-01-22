Украина получила британский вертолёт Sea King

Украина получила от Великобритании вертолёт Sea King, который Лондон передал в качестве военной помощи Киеву. Об этом рассказал глава Минобороны Незалежной Алексей Резников.

"Sea King из Великобритании прибыл в своё новое королевство у Чёрного моря на Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины", — написал Резников в "Твиттере", добавив, что сотрудничество двух стран будет и дальше увеличиваться.