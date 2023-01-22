NYT: Трём американским морпехам предъявлены обвинения за участие в штурме Капитолия

Трое действующих военнослужащих Корпуса морской пехоты ВС США, принимавшие участие в штурме Капитолия как сторонники бывшего президента Дональда Трампа, предстанут перед судом. Об этом пишет газета The New York Times.

Официальные обвинения в незаконном проникновении в Капитолий предъявлены капралу Мике Кумеру, сержанту Джошуа Абейту и сержанту Доджу Дейлу Хеллонену. По данным суда, 6 января военнослужащие проникли в Капитолий и находились там 52 минуты. Кумер в переписке, найденной в его телефоне, заявлял, что президентские выборы в США в 2020 году были сфальсифицированы, и сообщал, что ждёт "второй гражданской войны". Как следует из записей видеонаблюдения, в здании военнослужащие занимались вандализмом.

А вот какое наказание грозит обвиняемым — неизвестно, ведь они действующие военнослужащие и их дела могут быть переданы военным органам правосудия. По данным газеты, среди примерно 940 осуждённых за участие в митингах 6 января 2021 года 118 бывших военнослужащих.