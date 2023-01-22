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22 января, 00:58

В Турции задержали одного из руководителей службы безопасности ИГИЛ

В турецком городе Газиантеп задержали одного из руководителей ИГИЛ*. Об этом информирует агентство Anadolu.

"Задержанный ранее группами антитеррористического отдела Х.А. идентифицирован как "командующий службы безопасности Ракки" и "губернатор Ниневии" при террористической организации ДЕАШ (арабский акроним ИГИЛ. — Прим. Лайфа)", — пишет издание.

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После проведения всех необходимых процедур задержанного доставили в суд, который взял его под стражу.

Ранее Лайф писал, что США нанесли удар в Сирии, в результате чего ликвидировали там одного из главарей террористической группировки ИГИЛ. По данным Пентагона, был ликвидирован Абу-Хашим аль-Умави, который занимал второй по значимости пост в ИГИЛ на территории Сирии, а также его высокопоставленный сообщник.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

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Twitter / Türk Polis Teşkilatı

Юлия Коновалова

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