В Турции задержали одного из руководителей службы безопасности ИГИЛ

После проведения всех необходимых процедур задержанного доставили в суд, который взял его под стражу.

Ранее Лайф писал, что США нанесли удар в Сирии, в результате чего ликвидировали там одного из главарей террористической группировки ИГИЛ. По данным Пентагона, был ликвидирован Абу-Хашим аль-Умави, который занимал второй по значимости пост в ИГИЛ на территории Сирии, а также его высокопоставленный сообщник.