В Турции задержали одного из руководителей службы безопасности ИГИЛ
В турецком городе Газиантеп задержали одного из руководителей ИГИЛ*. Об этом информирует агентство Anadolu.
"Задержанный ранее группами антитеррористического отдела Х.А. идентифицирован как "командующий службы безопасности Ракки" и "губернатор Ниневии" при террористической организации ДЕАШ (арабский акроним ИГИЛ. — Прим. Лайфа)", — пишет издание.
После проведения всех необходимых процедур задержанного доставили в суд, который взял его под стражу.
Ранее Лайф писал, что США нанесли удар в Сирии, в результате чего ликвидировали там одного из главарей террористической группировки ИГИЛ. По данным Пентагона, был ликвидирован Абу-Хашим аль-Умави, который занимал второй по значимости пост в ИГИЛ на территории Сирии, а также его высокопоставленный сообщник.
* Деятельность террористической организации запрещена в России.
Twitter / Türk Polis Teşkilatı