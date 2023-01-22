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22 января, 08:51

Пять человек погибли при лобовом столкновении двух легковушек под Челябинском

<p>На челябинской трассе столкнулись два автомобиля. Фото © t.me / <a href="https://t.me/gumvd74/1613" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Полиция Южного Урала</a></p>

На челябинской трассе столкнулись два автомобиля. Фото © t.me / Полиция Южного Урала

Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Тюбук – Кыштым в Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

ДТП в Челябинской области. Фото © t.me / Полиция Южного Урала

ДТП в Челябинской области. Фото © t.me / Полиция Южного Урала

ДТП в Челябинской области. Фото © t.me / Полиция Южного Урала

ДТП в Челябинской области. Фото © t.me / Полиция Южного Урала

"Авария произошла в 06:40 на 34-м километре автодороги Тюбук – Кыштым на территории Каслинского района. Столкнулись Volkswagen Polo и Volkswagen Jetta", — пояснили в ведомстве.

Оба водителя погибли, также от травм скончалось три пассажира Volkswagen Polo, а одна женщина была доставлена в больницу. На публикуемых кадрах видно, что в результате лобового столкновения машины оказались полностью смяты в передней части. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. По версии правоохранителей, один из автомобилей выскочил на полосу встречного движения, что стало причиной ДТП.

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Татьяна Миссуми

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