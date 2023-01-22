Пять человек погибли при лобовом столкновении двух легковушек под Челябинском

Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе Тюбук – Кыштым в Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

ДТП в Челябинской области. Фото © t.me / Полиция Южного Урала

ДТП в Челябинской области. Фото © t.me / Полиция Южного Урала

"Авария произошла в 06:40 на 34-м километре автодороги Тюбук – Кыштым на территории Каслинского района. Столкнулись Volkswagen Polo и Volkswagen Jetta", — пояснили в ведомстве.

Оба водителя погибли, также от травм скончалось три пассажира Volkswagen Polo, а одна женщина была доставлена в больницу. На публикуемых кадрах видно, что в результате лобового столкновения машины оказались полностью смяты в передней части. Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. По версии правоохранителей, один из автомобилей выскочил на полосу встречного движения, что стало причиной ДТП.