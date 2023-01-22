Российская армия продолжает наступление в районе Орехова и Гуляйполя

Российская армия идёт в наступление в районе городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск", — сказал он в беседе с РИА "Новости" и пояснил, что на этих участках идут активные боестолкновения между ВСУ и войсками РФ.