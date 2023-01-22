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Регион
Опубликовано 22 января 2023, 08:48
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Российская армия продолжает наступление в районе Орехова и Гуляйполя

Рогов сообщил о наступлении Российской армии в районе Орехова и Гуляйполя

Российская армия идёт в наступление в районе городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск", — сказал он в беседе с РИА "Новости" и пояснил, что на этих участках идут активные боестолкновения между ВСУ и войсками РФ.

По словам Рогова, "инициатива находится в наших руках".

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Войска России заняли новые выгодные рубежи в Запорожье, уничтожив более 30 солдат ВСУ

А ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские военные приступили к возведению линии обороны в Запорожской области. Кроме того, он заявил и о больших потерях ВСУ.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Бражников
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