Российская армия продолжает наступление в районе Орехова и Гуляйполя
Рогов сообщил о наступлении Российской армии в районе Орехова и Гуляйполя
Российская армия идёт в наступление в районе городов Орехов и Гуляйполе в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск", — сказал он в беседе с РИА "Новости" и пояснил, что на этих участках идут активные боестолкновения между ВСУ и войсками РФ.
По словам Рогова, "инициатива находится в наших руках".
А ранее Владимир Рогов сообщил, что украинские военные приступили к возведению линии обороны в Запорожской области. Кроме того, он заявил и о больших потерях ВСУ.
ТАСС / Валентин Спринчак