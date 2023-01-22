Кто и как готовит ядерные удары по Крыму и Минску Как в России реагируют на апокалиптические сценарии ядерных ударов по Крыму и Минску и почему концепция защиты городов от дронов была разработана ещё 14 лет назад. 32723 32723 Обложка © Wikipedia

Различные телеграм-каналы и прочие паблики выносят в повестку тему подготовки стран НАТО руками поляков и украинцев к ядерной провокации против России и Белоруссии. Называются такие города, как Минск и Севастополь. Эксперты разложили по полочкам, кому выгодны эти слухи, что за ними скрывается и какие сценарии реальны на самом деле.

Россия закрепляет успешное наступление не только на Донецком направлении, сегодня об увеличении территории области заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. "Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобождённая от украинских боевиков, постепенно увеличивается", — отметил он.

Сценарии ядерных ударов по Крыму

Очень хитро подаётся сама тема применения тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине и против России. Некоторые источники вбрасывают информацию о том, что в случае ударов Киева или Варшавы с применением ТЯО по Крыму и Минску Россия не ответит, так как риторика Москвы в последние месяцы отметала такую возможность. И что появление подобной темы говорит об истощении противостояния якобы с обеих сторон.

Информацию об оцифровке Разведывательным управлением Минобороны США (РУМО) ландшафта территории Л/ДНР и Крыма для нанесения ударов ТЯО морского базирования (в случае применения Россией химического и ТЯО) связывают с активизацией таких планов со стороны Пентагона к концу 2023 года. Где основными целями могут стать якобы инфраструктурные объекты Крыма и военные части.

Руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны" профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ Андрей Манойло полагает, что эскалация конфликта и перерастание его в ядерный не выгодны США и Европе.

— Это, разумеется, провокации и приманка. Делается это для того, чтобы кто-то из официальных лиц высокого ранга отреагировал на эту информацию и сделал ряд заявлений в отношении США и Польши. Они ждут заявлений о том, что мы знаем, что можем готовить (в том числе и превентивно). Для того чтобы обвинить Россию в намерении превентивного удара и обосновать свою подготовку, — считает Манойло.

Минск может стать вероятной целью агрессии, полагает Манойло, но скорее вторжение Варшавы на Украину будет аналогично прецеденту Эрдогана, который создал зону безопасности вокруг Турции для случайно залетевших ракет.

Минск и Польша

— Фантазии о применении тактического ядерного оружия против нас выглядят глупо, потому что это приведёт к быстрой разрядке конфликта в той или иной форме. Ограниченная ядерная война в природе не существует. Она может начаться не с удара стратегических ядерных сил, но в следующие минуты будет применён весь арсенал ядерной триады. Последует быстрое окончание противостояния, а в этом ни США, ни Европа не заинтересованы. Они планируют долго выматывать Россию на украинской площадке, причём, когда закончатся украинские военнослужащие, в ход пойдут польские, румынские и так далее, — размышляет Манойло.

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Казус Белоруссии несколько преувеличен, полагает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев. Потому что жалобы на нападение на Минск со стороны Польши и Литвы происходят из окружения Лукашенко. Так как обе страны являются членами НАТО, а альянс пока не намерен воевать с Москвой напрямую.

— Как НАТО может напасть на Минск, оставив за спиной Калининград, ведь именно этот регион закрывает Белоруссию, а не наоборот, — отмечает Суздальцев. — Конечно, участие этих стран возможно в украинском конфликте, но не против Белоруссии, а против России. В 1982 году Великобритания, будучи страной НАТО, начала самостоятельную войну за Фолклендские острова с Аргентиной. Варшава с отмашки Вашингтона может прибегнуть к такому же сценарию для захвата украинских регионов. Но я сомневаюсь, что США дадут на это согласие.

Подобные информационные вбросы являются провокацией, считают эксперты. Более того, западные политики соревнуются друг с другом в своих антироссийских заявлениях. Не случайно министр обороны Британии Бен Уоллес, обращаясь к российскому президенту, сказал, что Лондон не намерен отступать с территории Украины.

— Мы никуда не уйдём, господин Путин, мы здесь надолго, мы поддерживаем [киевский режим], и вам нужно пересмотреть свои взгляды. Вы должны покинуть Украину и вернуть её к её суверенным границам, а также признать международное право, которое, как вы говорили, уважаете, — сказал Уоллес.

Если вспоминать эпизоды Крымской войны (1853–1856), когда только во время одного Балаклавского сражения русские войска уничтожили несколько сотен потомственных британских аристократов, то напрашивается вывод, что Запад не делает выводов из уроков истории.

Авторы Андрей Лапенков