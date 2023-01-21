Эскортницы и тусовщики: Как прошёл экономический форум в Давосе Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, как главная глобалистская площадка мира растеряла свой лоск и единство рядов, разбавив его эскортницами. 21 января, 17:56 4961 4961 Фото © Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Падение Давоса

Недоразвитые политические тусовщики. Именно так бывший президент, а ныне замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал участников Всемирного экономического форума в Давосе, который продлился с 16 по 20 января в Швейцарии. Или, как его ещё иногда называют, Давосского форума. Некогда главного экономического события года, выродившегося, выражаясь словами из другой цитаты Медведева, в самое настоящее позорище.

И эмоциональная позиция бывшего президента вполне понятна. Уже очевидно, что некогда важнейшее мировое экономическое мероприятие выродилось в какой-то клуб, грезящий о прошлом и занимающийся сведением мелочных счётов во время накрывающего всех кризисного цунами.

Сама тема нынешнего форума была сформулирована как "сотрудничество во фрагментированном мире" — однако её надо было назвать, скорее, "отсутствием сотрудничества во фрагментированном мире". Целый ряд политологов и экономистов говорят, что мир распадается на части, что государства всё меньше и меньше готовы совместно решать общие проблемы, предпочитая делать упор на односторонние, эгоистичные действия.

Это проявилось и в период эпидемии коронавируса, когда почти все спасались поодиночке, и сейчас. "Идеология форума была основана на представлении о том, что мировая экономика определяет развитие мира и в том числе политических процессов. И, конечно, в нынешних условиях это представление под вопросом. Мы видим, что геополитика задвигает экономику на задний план. Что некоторые страны принимают решения, которые не вполне рациональны, скажем мягко, с экономической точки зрения, но оправданны с точки зрения их геополитических интересов", — говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— Давос — это попытка собрать форум именно глобальной элиты, которая себя видит как правящий слой, правящий класс всего мира. И это отражало ту международную структуру, которая существовала с конца XX века условно до пандемии, — считает главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов. — Сейчас всё изменилось, и существует ли глобальная элита в этом понимании? Мировая элита — да. То есть лидеры, которые управляют странами, процессами, но весь мир как объект управления, на мой взгляд, это ушло уже.

С тем, что прежний мир рушится, согласны и западные политики. "Глобальный мир, в чьё существование когда-то мы верили и который связан с идеей основания некогда неолиберального мозгового центра в Давосе, распадается всё сильнее на частные и властные интересы", — констатирует министр экономики Германии Роберт Хабек.

Начало рецессии

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Более того, в спецдокладе форума, который был выпущен незадолго до его открытия, тоже не было места особому оптимизму. "Почти две трети ведущих экономистов считают глобальную рецессию в 2023 году вероятной. Из них 18% рассматривают её как крайне вероятную", — констатируют авторы документа. А глобальная рецессия — это не просто экономический кризис. Это социальная напряжённость, внутриполитическая турбулентность и в конце концов увеличение и углубление военных конфликтов в мире из-за сокращения кормовой базы.

Казалось бы, на Давосе должны были исправлять ситуацию. Договариваться о совместных мерах по спасению экономики, искать выход из кризиса, сотрудничать ради недопущения рецессии. Но ничего из вышеперечисленного они не обсуждали — скорее наоборот, Давосский форум продолжал фрагментировать мир. Так, в частности, на фоне наступающего экономического цунами мировые лидеры обсуждали не всеобщее спасение, а спасение конкретного неонацистского режима в Киеве — говорили о том, кто и как должен дать Зеленскому танки и тяжёлую бронетехнику для войны с Россией.

Той самой Россией, чьи дешёвые энергоносители, привлекательный рынок и политическая воля внесли бы неоценимый вклад в дело спасения европейских экономик от рецессии. То есть фактически стреляли в ноги и другие части тела мировой экономике. Более того, на Давосском форуме даже вносили раскол в свои собственные ряды. Так, премьер-министр Испании Педро Санчес решил устроить охоту на ведьм — заявил, что в Европе есть "скрытые сторонники Владимира Путина", которые "хвалили его методы" и с которыми сейчас нужно бороться. Самое время, видимо, для этого.

Кто из лидеров стран проигнорировал Давос

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Неудивительно, что скептического мнения о Давосе как о каком-то глобальном управленческом форуме придерживаются не только в России. "ВЭФ быстро становится никем не избираемым мировым правительством, о котором люди не просили и которого не хотели", — написал у себя в твиттере миллиардер Илон Маск и добавил, что не поехал на это "скучное" мероприятие. А затем запустил голосование по вопросу о том, должен ли Давос управлять миром? Почти 90% из миллиона респондентов ответили, что "нет".

Руководство форума, видимо, обиделось на Маска и заявило, что американца (одного из ведущих бизнесменов мира, на минуточку) на форум вообще никто не приглашал. Возможно. Однако на "скучное" мероприятие не поехали и те, кого приглашали всегда, — то есть главы государств.

Так, не приехали ряд лидеров стран Глобального Юга. Президент ЮАР решил остаться дома и заниматься энергетическими проблемами своей страны, а лидер Китая прислал даже не премьера, а вице-премьера. Не приехали и западные лидеры. Дома остался президент США Джозеф Байден, как и его альтер-эго, американский миллиардер Илон Маск, который раскритиковал работу Всемирного экономического форума, объяснив свой отказ от участия в мероприятии. А глава Франции Эмманюэль Макрон оказался слишком сильно занят. Вообще из всей "Большой семёрки" был лишь один глава государства — канцлер Германии Олаф Шольц.

Специализированные издания сообщают, что давосский эскорт обоих полов был забронирован ещё до начала мероприятия. По слухам, цены на ВИП-отдых для лиц, принимающих решения, составляли примерно полторы тысячи евро за четырёхчасовую сессию. Вероятно, самые уважаемые из уставших от напряжённой форумской работы оплачивали ещё более привилегированный эскорт. Неудивительно, что после всего этого скептического мнения о Давосе как о каком-то глобальном управленческом форуме придерживаются не только в России.

Очевидно, что у Давоса в нынешнем виде нет настоящего. Вопрос лишь в том, есть ли у него будущее? Эксперты сомневаются. "К тому времени, когда так или иначе утрясётся глобальная политическая ситуация и отношения с Россией выйдут на какой-то новый уровень, я вообще не уверен, что форум в Давосе будет существовать или, по крайней мере, он будет существовать в таком виде, как сейчас", — считает Фёдор Лукьянов. По сути, у форума есть лишь два варианта. Либо приспособиться к многополярному миру (отказавшись от западноцентричной повестки), либо, как ныне "Большая семёрка", превратиться во внутризападный междусобойчик, уступив роль глобальной структуры управления другой организации. Той, которая будет сформирована на основании идеологии "Большой двадцатки".

Авторы Геворг Мирзаян