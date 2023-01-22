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Регион
Опубликовано 22 января 2023, 05:25
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При обстреле ВСУ Стаханова разрушен профилакторий машиностроительного завода

Украинские военные обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике, выпустив по нему шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, в результате атаки разрушен профилакторий машиностроительного завода.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода", — сказано в сообщении.

Мэр Донецка сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ
Мэр Донецка сообщил о гибели мужчины при обстреле ВСУ

Лайф писал, что ВСУ 16 января выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Были повреждены здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси № 46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом. В результате трагедии погибли две женщины: их тела извлекли из-под завалов ТЦ.

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t.me / Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC

Оксана Попова
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