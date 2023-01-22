При обстреле ВСУ Стаханова разрушен профилакторий машиностроительного завода

Украинские военные обстреляли город Стаханов в Луганской Народной Республике, выпустив по нему шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS. Как заявили в представительстве ЛНР в СЦКК, в результате атаки разрушен профилакторий машиностроительного завода.

"Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). В результате обстрела разрушен профилакторий машиностроительного завода", — сказано в сообщении.