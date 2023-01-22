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22 января, 05:05

В Амурской области двое детей погибли при пожаре в деревянном доме

В ночь на 22 января в селе Павловка Белогорского муниципального округа Амурской области произошёл пожар в частном доме. Погибли двое детей 2008-го и 2009 года рождения, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области.

К моменту прибытия пожарных здание горело изнутри по всей площади. Спасателям удалось вывести мужчину и женщину, их с ожогами второй и третьей степени срочно доставили в Белогорскую больницу. Однако внутри здания были найдены тела несовершеннолетних.

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По факту случившегося началась доследственная проверка. На месте происшествия работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Белогорску и Белогорскому муниципальному округу, эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее в Омской области из-за пожара в частном доме погибли женщина и трое детей — двух, семи и восьми лет. Трагедия произошла в селе Белоусовка Павлоградского района.

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ГУ МЧС России по Амурской области

Юлия Коновалова

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