Жертвами наводнений на Филиппинах уже стали 35 человек, семь пропали без вести

На Филиппинах количество погибших во время наводнений увеличилось до 35 человек, пострадало 12. Об этом сообщается в сводке Государственного совета по сокращению рисков стихийных бедствий. Семь человек остаются пропавшими без вести.

Согласно ежедневным данным, которые приводятся с 12 января, к настоящему моменту 1780 домов получили повреждения, из них 548 полностью разрушены. В 68 городах нарушено электроснабжение, в 17 возникли проблемы с подачей воды, ещё в 14 повреждены линии связи.

В 358 эвакуационных центрах находится 121 996 человек. Разрушено 65 мостов и 306 дорог, стихия затруднила работу 35 морских портов. В 622 городах и муниципалитетах приостановлены занятия в учебных заведениях, ещё в 151 остановлены работы.