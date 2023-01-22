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22 января, 04:00

Германию призвали дважды подумать перед отправкой Киеву танков

Обозреватель Spiegel Фишер призвал Германию подумать перед отправкой Украине танков

Немецким властям следует дважды подумать, прежде чем поставлять Украине боевые танки. Об этом заявил обозреватель издания Spiegel Томас Фишер.

В статье он выразил мнение, что Германии необходимо решить, готова ли она тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение Киева. Как указал колумнист, немцы столкнулись со стратегической проблемой, которая заключается в определении того, насколько далеко готов зайти официальный Берлин в поддержке Киева.

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"Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолёты? Где проходит граница?" — отметил Фишер.

Кроме того, по словам автора материала, стратегия, направленная на регулярное увеличение помощи Украине, не выглядит для него убедительной.

Как писал Лайф, власти Германии пока отказываются передавать Киеву танки Leopard. В Бундестаге позже заявили, что президент России Владимир Путин должен быть доволен таким решением Берлина, а вот лидер Украины Владимир Зеленский остался возмущённым. Он весьма жёстко раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца.

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ТАСС / DPA / Philipp Schulze

Иван Косицын

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