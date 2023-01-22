Германию призвали дважды подумать перед отправкой Киеву танков

Немецким властям следует дважды подумать, прежде чем поставлять Украине боевые танки. Об этом заявил обозреватель издания Spiegel Томас Фишер.

В статье он выразил мнение, что Германии необходимо решить, готова ли она тратить миллиарды евро на дальнейшее вооружение Киева. Как указал колумнист, немцы столкнулись со стратегической проблемой, которая заключается в определении того, насколько далеко готов зайти официальный Берлин в поддержке Киева.

"Если можно поставлять танки, то почему не боевые самолёты? Где проходит граница?" — отметил Фишер.

Кроме того, по словам автора материала, стратегия, направленная на регулярное увеличение помощи Украине, не выглядит для него убедительной.