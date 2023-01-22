Терапевт назвал сроки восстановления после гриппа

При тяжёлой форме гриппа восстановление организма может длиться примерно три месяца. Об этом сообщил заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков. Он отметил, что при лёгкой форме восстановление после болезни займёт около недели.

"При лёгкой форме течения гриппа организм восстанавливается примерно в течение 7–10 дней. При средней тяжести — от 10 до 14 дней, иногда срок доходит до 21 дня. При тяжёлой форме гриппа организму может потребоваться порядка трёх месяцев, а иногда и больше", — отметил специалист в беседе с Ura.ru.

Как указал Рябков, на срок восстановления может оказывать влияние состояние иммунитета перед наступлением болезни, а также наличие хронических заболеваний у человека. Среди наиболее опасных осложнений врач выделил вирусную пневмонию, вирусный менингит, обострение ишемической болезни сердца, бронхиальную астму, хронический бронхит. Также грипп может привести к отиту и синуситу.