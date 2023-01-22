В Новой Зеландии избрали 41-го премьер-министра
Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс стал 41-м премьером страны
Крис Хипкинс. Обложка © Wikipedia
Новым премьер-министром Новой Зеландии и лидером правящей Лейбористской партии избран министр образования и государственных услуг Крис Хипкинс. Об этом сообщает издание The New Zealand Herald.
Сразу после избрания Хипкинса новым лидером Лейбористской партии премьер-министр Джасинда Ардерн должна подать генерал-губернатору заявление об отставке. После этого 41-й глава кабмина будет приведён к присяге.
Первое заседание правительства под руководством Хипкинса запланировано на 25 января. Заместителем премьера станет глава Министерства соцразвития и занятости, а также Министерства культуры, искусств и национального наследия Кармел Сепулони.
Ранее Лайф писал, что уже экс-премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявляла о решении уйти в отставку по причине нехватки сил для продолжения работы на таком ответственном посту. Она заверила, что всю себя отдавала работе — и это её опустошило.