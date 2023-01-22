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22 января, 02:53

В Новой Зеландии избрали 41-го премьер-министра

Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс стал 41-м премьером страны

<p>Крис Хипкинс. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Chris_Hipkins#/media/File:Chris_Hipkins_NZ_Labour_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Крис Хипкинс. Обложка © Wikipedia

Новым премьер-министром Новой Зеландии и лидером правящей Лейбористской партии избран министр образования и государственных услуг Крис Хипкинс. Об этом сообщает издание The New Zealand Herald.

Сразу после избрания Хипкинса новым лидером Лейбористской партии премьер-министр Джасинда Ардерн должна подать генерал-губернатору заявление об отставке. После этого 41-й глава кабмина будет приведён к присяге.

Первое заседание правительства под руководством Хипкинса запланировано на 25 января. Заместителем премьера станет глава Министерства соцразвития и занятости, а также Министерства культуры, искусств и национального наследия Кармел Сепулони.

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Ранее Лайф писал, что уже экс-премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявляла о решении уйти в отставку по причине нехватки сил для продолжения работы на таком ответственном посту. Она заверила, что всю себя отдавала работе — и это её опустошило.

Иван Косицын

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