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22 января, 02:26

Правительство Буркина-Фасо потребовало от Франции вывода военных

Власти Буркина-Фасо требуют от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца. Об этом сообщает Буркинийское информационное агентство.

Кабмин африканской республики денонсировал соглашение от 17 декабря 2018 года, регулировавшее военное присутствие Франции в Буркина-Фасо. Это случилось после митинга в столице страны Уагадугу против присутствия французских военных. В ноябре прошлого года аналогичная демонстрация переросла в столкновения с полицией, когда группы протестующих попытались прорваться на территорию Посольства Франции и базу ВВС в столичном пригороде Камбуансе, где развёрнуто подразделение французского спецназа.

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Как рассказывал Лайф, госпереворот в Буркина-Фасо произошёл в начале октября 2022 года. Совершившая его группа военных захватила власть и сместила подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны, который он сам занял по итогам январского государственного переворота. Чуть позже капитан Ибрагим Траоре, который являлся лидером военных, захвативших власть, был официально назначен президентом и Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами Буркина-Фасо.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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