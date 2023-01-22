Правительство Буркина-Фасо потребовало от Франции вывода военных

Власти Буркина-Фасо требуют от Франции вывода военных с территории страны в течение месяца. Об этом сообщает Буркинийское информационное агентство.

Кабмин африканской республики денонсировал соглашение от 17 декабря 2018 года, регулировавшее военное присутствие Франции в Буркина-Фасо. Это случилось после митинга в столице страны Уагадугу против присутствия французских военных. В ноябре прошлого года аналогичная демонстрация переросла в столкновения с полицией, когда группы протестующих попытались прорваться на территорию Посольства Франции и базу ВВС в столичном пригороде Камбуансе, где развёрнуто подразделение французского спецназа.