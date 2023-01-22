Во Франции высмеяли Зеленского из-за требования танков
Французский политик Филиппо назвал "позорным маскарадом" требование Зеленским танков
Французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо резко раскритиковал обращение президента Украины Владимира Зеленского к Парижу с просьбой как можно скорее предоставить Киеву танки Leclerc, назвав это "позорным маскарадом".
"Зеленский заявляет Франции, что ему нужны танки Leclerc, и добавляет: "Вы должны ускориться!" Мы его лакеи, правильно? Он нам скоро свистеть начнёт? Пусть этот позорный маскарад прекратится!" — написал политик в "Твиттере".
Ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что Соединённые Штаты стремятся развязать мировую войну в Европе. По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон под давлением США рассматривает возможность отправки на Украину танков Leclerc.